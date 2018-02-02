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Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 04:45 | Son Güncelleme

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldığını iddia etti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldığı öne sürüldü ancak roketin düştüğü noktayla ilgili bilgi verilmedi. İsrail ordusunun, bölgede arazi arama tarama çalışması yaptığı kaydedildi.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

(AA)

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