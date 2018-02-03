Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atıldığı iddia edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yazılı açıklamasında, Gazze'den İsrail topraklarına roket atıldığını belirtti.
Adraee, roketin düştüğü yere ilişkin bilgi vermezken, İsrail radyosu, roketin açık bir alana düştüğünü, bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın olmadığını duyurdu.
Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
(AA)
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