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Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığı iddia edildi.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Gazze'den İsrail tarafında atılan bir roket, Sha'ar Hanegev Yahudi yerleşim biriminde bir eve isabet etti.

Maddi hasarın meydana geldiği saldırı nedeniyle yerleşimciler arasında panik yaşandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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