Gazze'den İsrail'e roket atılması

GAZZE (AA) - Gazze'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının sorumluluğunu Gazze'deki Filistinli gruplar üstlendi.

Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli direniş grupları, İsrail'in gece yarısından sonra sivil bir aracı hedef almasına karşılık olarak Siyonistlere ait askeri bölgenin bir dizi roketle hedef alınmasının sorumluluğunu üstlenmektedir." ifadesine yer verildi.

Filistinli grupların İsrail'e misliyle muamelede bulunacağı ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık vermeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, saldırıya saldırı ile karşılık verileceği ve İsrail'in Filistin halkına kendi denklemini dayatmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada Filistinli grupların isimlerine yer verilmezken yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası, Hamas, İslami Cihad, Halk Cephesi ve Demokratik Cephe'nin silahlı kanatlarının yanı sıra diğer silahlı kanatları kapsıyor.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'den İsrail topraklarına 9 roket saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 9 roket saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtilmişti.

