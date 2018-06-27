Gazze'den İsrail'e roket atılması

GAZZE (AA) - Gazze'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının sorumluluğunu Gazze'deki Filistinli gruplar üstlendi.
Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli direniş grupları, İsrail'in gece yarısından sonra sivil bir aracı hedef almasına karşılık olarak Siyonistlere ait askeri bölgenin bir dizi roketle hedef alınmasının sorumluluğunu üstlenmektedir." ifadesine yer verildi.
Filistinli grupların İsrail'e misliyle muamelede bulunacağı ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık vermeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, saldırıya saldırı ile karşılık verileceği ve İsrail'in Filistin halkına kendi denklemini dayatmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.
Açıklamada Filistinli grupların isimlerine yer verilmezken yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası, Hamas, İslami Cihad, Halk Cephesi ve Demokratik Cephe'nin silahlı kanatlarının yanı sıra diğer silahlı kanatları kapsıyor.
İsrail ordusu, bu sabah Gazze'den İsrail topraklarına 9 roket saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 9 roket saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.
Açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtilmişti.
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum