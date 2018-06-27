Gazze'den İsrail'e roket saldırısı iddiası

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'den İsrail topraklarını hedef alan 3 roketin havada imha edildiğini ileri sürdü.

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen 3 roketin, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Filistinli gruplardan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İsrail ordusu, bir süre önce de Gazze'den İsrail topraklarına 9 roket saldırısı düzenlendiğini, bunlardan birinin havada imha edildiğini duyurmuştu.

İsrail'e ait savaş uçağının dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırısı düzenlediği kaydedilmişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

