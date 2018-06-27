Gazze'den İsrail'e roket saldırısı iddiası

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'den İsrail topraklarını hedef alan 3 roketin havada imha edildiğini ileri sürdü.
Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen 3 roketin, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.
Filistinli gruplardan saldırıları henüz üstlenen olmadı.
İsrail ordusu, bir süre önce de Gazze'den İsrail topraklarına 9 roket saldırısı düzenlendiğini, bunlardan birinin havada imha edildiğini duyurmuştu.
İsrail'e ait savaş uçağının dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırısı düzenlediği kaydedilmişti.
İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor.
"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
Okuyucu Yorumları 0 yorum