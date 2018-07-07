GAZZE (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, sınırda görev yapan sağlık personelinin İsrail saldırılarından korunması için caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.
Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, yayımladığı yazılı açıklamada, "işgal güçlerinin, Gazze-İsrail sınırında insani görevini yapan sağlık personelini hedef aldığı ve çalışmalarını kasıtlı olarak engellediğine" dikkati çekerek, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.
Riş, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden, İsrail'in ihlallerine bir an önce müdahale edilmesini ve Gazze sınırında doğrudan hedef alınan sağlık personelinin korunması için caydırıcı adımlar atılmasını istedi.
İsrail askerlerinin dün Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 57'si gerçek mermiyle olmak üzere 3'ü kadın, 13'ü çocuk 396 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.
Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde yer alan El-Beric Mülteci Kampı'nda sağlık personelinin olduğu noktaları hedef aldığını duyurmuştu.
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