Gazze'den Prens Willam'a ziyaret çağrısı

Gazze'deki Filistin Uluslararası İlişkiler Konseyi, Cambridge Dükü Prens William'ın 24 Haziran'da başlayacağı duyurulan İsrail, Filistin ve Ürdün'e düzenleyeceği gezide Gazze'yi de ziyaret etmeye davet etti.
Bağımsız bir kurum olan Konseyin Başkanı Basim Naim AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens William'ın İsrail, Filistin ve Ürdün'e düzenleyeceği gezide Gazze'yi de ziyaret etmesini istedi.
Naim, William'a hitaben "Neden eski İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından dünyadaki en büyük hapishane olarak tanımlanan Gazze'yi ziyaret etmiyorsunuz? Bu ziyaret ülkenizin de desteklediği İsrail kuşatmasından kaynaklanan insanlık dramını kendiniz görmeniz için önemli." dedi.
Cambridge Dükü Prens William'ın 24-28 Haziran tarihlerinde Ürdün, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi planlanıyor.
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