Gazze'den uluslararası kuruluşlara Filistinli tutuklular için çağrı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarıyla ilgilenen Mehcetul Kudüs Derneği, uluslararası kuruluşlara, ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.
Mehcetul Kudüs Derneği Müdürü Yasir Salih, Gazze'deki Kızılhaç ofisi önünde düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik ihlallerini durdurmasını istiyoruz." dedi.
Bu ihlallerden en belirgininin, tutukluların kesintisiz olarak 20 yıldan fazla hapiste tutulması olduğunu belirten Salih, aynı şekilde İsrail'in esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılanları tekrar tutuklamasının da "açık bir ihlal" olduğunu ve 80 Filistinlinin bu şekilde yeniden hapsedildiğini kaydetti.
Bunlardan en az 56'sının haklarında önceden çıkarılmış hükümlere tabi tutulduğunu aktaran Salih, idari tutukluluğun da İsrail ihlallerinin bir başka türü olduğunu söyledi.
Filistinli kadınların tutuklanmasının, İsrail'in son zamanlarda uyguladığı ihlaller arasında bulunduğunu dile getiren Salih, yaralı İsra Ceabis ve çocuk tutuklu Ahed et-Temimi'nin bu ihlallere maruz kalanlardan olduğunu aktardı.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistinliler İsrail'in bu uygulamasını "keyfi tutukluluk" olarak isimlendiriyor.
İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 62'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu olmak üzere 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.
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