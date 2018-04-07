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Gazze'den uluslararası örgütlere "acil tıbbi yardım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 00:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, uluslararası örgütlere, bölgedeki hastanelere en kısa sürede ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edilmesi çağrısında bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası örgütlere, bölgedeki hastanelere en kısa sürede ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, uluslararası kurum ve örgütlerden, abluka nedeniyle sağlık sektöründe çeşitli krizlerin yaşandığı Gazze'deki hastanelerin acil servis ve yoğun bakım bölümlerine acilen ilaç ve gerekli tıbbi malzeme sağlanmasını talep etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nden sonra artan yaralı sayısı nedeniyle hastanelerin daha fazla sıkıntıya girdiğine dikkat çeken Kudra, Gazze'deki kurumlarda yaralıların hayatını kurtarmak için tüm gücüyle çalışan sağlık personelinin çabalarının desteklenmesini istedi.

Batı Şeria ile eş zamanlı olarak Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Gösterisi" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu dün biri çocuk 7 kişi daha şehit olmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma'dan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak kabul ediliyor.

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