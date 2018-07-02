Gazzeli çiftten Erdoğan'a seçim hediyesi

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli bir çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için yeni doğan oğullarına "Recep Erdoğan" ismini verdi.
Gazze'nin güneyindeki "El-Mevası" bölgesinde ikamet eden Ata Zarab (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkına yönelik destekleyici tutumundan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Türkiye'deki seçim sonuçlarının sadece kendisini değil tüm Filistin halkını mutlu ettiğini belirten Zarab, "Erdoğan'ın seçim zaferini, geçen çarşamba dünyaya gelen oğluma onun adını yani 'Recep Erdoğan' ismini vererek kutluyorum." dedi.
- Arap liderler kayıtsız kalırken, Erdoğan tek başına hareket etti
İşgal güçlerinin işlediği suçlar ve Filistinlilerin Gazze sınırında katledilmesi karşısında Arap ve Müslüman liderler kayıtsız kalırken, Erdoğan'ın tek başına hareket ettiğini söyleyen Zarab, "Filistin halkının ve davasının yanında yer alan, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz." diye konuştu.
Öte yandan Filistinli anne Bedriye el-İmam ise oğlunu Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimi kazanmasından sadece bir kaç gün sonra dünyaya getirdiğini söyledi.
İmam, "Eşimle birlikte, oğlumuza bu ismi vererek Filistin halkının yanındaki cesur duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir hediye sunmaya karar verdik." dedi.
Erdoğan'a şükranlarını ileten Filistinli anne, Cumhurbaşkanı'ndan "Filistin halkının yanında durmaya ve Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılması için çalışmaya devam etmesini" istedi.
Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde daha önce de pek çok Filistinli anne-baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının yanında yer almasına ilişkin takdirlerini ifade etmek için çocuklarına "Recep Tayyip Erdoğan" ismini vermişti.
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