Gazzeli çocuklar gökyüzüne balon bıraktı

Gazzeli çocuklar, Filistin direnişinin sembol isimlerinin fotoğraflarını taşıyan rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından Gazze kenti ve Cibaliye beldesi sınırında düzenlenen etkinliklere çok sayıda Filistinli çocuk katıldı.

Gazzeli çocuklar, Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin ve eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat gibi Filistin direnişinin sembol isimlerinin fotoğraflarını taşıyan rengarenk balonları gökyüzüne saldı.

Etkinliğin koordinatörlerinden Muhammed Ebu Cerrad, barışçıl gösteriler ve çocukların sembol isimlerin fotoğraflarını taşıyan balonları gökyüzüne bırakması için burada olduklarını belirtti.

Cerrad, "İsrail'e Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşlerinin tam anlamıyla barışçıl gösteriler olduğu mesajını vermek için buradayız." dedi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.