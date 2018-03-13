Gazzeli çocuklar Japonya'daki tsunami faciasını unutmadı

HAN YUNUS (AA) - Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait okullarda okuyan yüzlerce öğrenci, Japonya'da 2011'de yaşanan deprem ve tsunami felaketini uçurtma uçurarak andı.
Gazze'nin Han Yunus kentinde UNRWA ve Japonya'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin uçurduğu uçurtmalarda Filistin ve Japonya'nın bayrağının yanı sıra #İnsanlıkOnurunaPahaBiçilemez şeklindeki etiket (hashtag) yer aldı.
Etkinlikte konuşan Japonya'nın Filistin Büyükelçisi Takeshi Okubo, "Uçurtmalar her yıl, Japonya için zor bir hatırayı anmak için Gazze semalarında uçuyor." dedi.
Etkinliği düzenlediği ve elindeki imkanlarla Filistinli mültecilere sürekli yardımda bulunduğu için UNRWA'ya teşekkür eden Okubo, uçurtma etkinliğinin, toplumun farklı yaş grupları için eşsiz bir deneyim ve onlarla kendileri arasında yaklaşma için bir vesile olduğunu dile getirdi.
Okubo, "Bugün, sıcak mesajlar taşıyan uçurtmalar, savaşlar ve abluka nedeniyle sürekli yaşadıkları sıkıntılara rağmen Filistinli çocukların, 2011'de yaşanan ve telafi edilemeyecek insan kaybına neden olan deprem dolayısıyla Japonya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etmek için uçuyor." diye konuştu.
Büyükelçi Okubo, ülkesinin, yaşanabilir bağımsız bir Filistin devleti kurma hayalini gerçekleştirmesi için 1953'ten beri Filistin hükümeti ve halkına siyasi ve ekonomik destekte bulunduğunu ve hiçbir zaman unutmadığını belirtti.
Okubo, ülkesinin geçen hafta UNRWA'ya destek için 23 milyon dolar anlaşma imzaladığını aktardı.
UNRWA'nın Gazze'deki Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale de her yıl düzenlenen bu etkinliğin, Gazzeli çocukların ve mültecilerin, yaşadıkları sıkıntılara rağmen başkalarının sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduklarını hissettirdiğini dile getirdi.
Schmale, farklı sıkıntıları bulunmasına rağmen etkinliğe katılarak Japonya'daki arkadaşlarına sevgi mesajı gönderen öğrencilere teşekkür etti.
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