Gazzeli çocuklardan Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda abluka protestosu

Gazze'de bir grup çocuk "İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın kaldırılması, onurlu bir yaşam ve tedavi haklarının verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.
Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Komitesinin çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında Gazzeli çocuklar İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde toplandı.
Üzerinde "Çocuklarının önünde nasıl övüneceksin?", "İsrail ordusu çocukları öldürmeyi sever", "Ablukada dünyaya geldim", "Yaşamaya hakkım var" ve "İçtiğimiz sular kirli" yazan pankartlar taşıyan küçük Gazzeliler, İsrail yönetiminden ablukanın kaldırılması, onurlu bir yaşam ve tedavi haklarının verilmesini istedi.
Gösteriye katılanlardan Dunya Ahmed, seslerini dünyaya duyurmak istediklerini belirterek, Gazzeli çocukların büyük acılar çektiğini söyledi.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!
CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması
'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...
Tam 12 yıldır kafasındakilerle yaşıyor!
Öyle bir değişim geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum