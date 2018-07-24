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Gazzeli çocukların "dönüş hakkı bilinci" yaz kamplarında pekiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Gazzeli çocukların "dönüş hakkı bilinci" yaz kamplarında pekiştiriliyor

İsrail sınırına yakın bölgede "İlk Dönüş Kampı" sloganıyla faaliyetlerine başlayan yaz izci kampı Gazzeli çocuklarda "dönüş hakkı" bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus İzciler Birliği tarafından düzenlenen yaz izci kampına yaşları 10 ile 16 arasında değişen 400 Filistinli çocuk katılıyor.

Gazzeli İzciler Birliği Başkanı Vail Kadih AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kampın hedefinin, "Filistin halkının kendi topraklarındaki tarihi hakkı, geri dönüş yolları gibi konuların çocukların zihinlerinde yerleşmesi olduğunu" söyledi.

Kadih, kamptaki öğrencilere ayrıca "disiplinli ve ilkeli olmayı, kendine güveni öğrettiklerini" dile getirdi. İzci kampındaki sınıflara İsrail işgali altındaki kentlerin isimlerinin verildiğini ifade eden Kadih, milli bilinci güçlendiren, İsrail işgalini anlatan derslerin de yaz kampı kapsamında verildiğini aktardı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla düzenlenen barışçıl eylemlerin yapıldığı bölgenin izci kampı için özellikle seçildiğini belirten Kadih "Hala şehit ve yaralı verdiğimiz bu bölgenin halkımız tarafından hatırlanmasını istiyoruz." dedi.

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