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Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

İsrail'in sakat bıraktığı Gazzeli genç, seçim başarısını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini sahilde kumların üzerine resmetti.

İsrail'in Gazze'ye 2008-2009 yıllarında düzenlediği saldırılar sırasında tek bacağını kaybeden Filistinli ressam Muhammed Tutah (29), "Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına çok sevindik. Sevincimizi Gazze sahilinin kumları üzerinde Erdoğan resmi çizerek göstermek istedik." dedi.

Gazzeliler olarak Erdoğan ve onun Filistin davasına yönelik izlediği siyasi tutumuyla gurur duyduklarını söyleyen Tutah, "Erdoğan, Arapların ve İslam dünyasının başını dik tuttu. Türkiye, Filistin halkını hiç unutmadı. Zor zamanlarında, savaş yıllarında hep yanında oldu." ifadelerini kullandı.

Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Recep Tayyip Erdoğan sahil

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