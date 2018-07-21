Gazzeli gazeteci haberini yaptığı şehidin kardeşi olduğunu öğrendi

Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dakka Ebu Ferhane, İsrail'in dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine top atışıyla düzenlediği saldırının haberini yaparken şehit düşenlerden birinin kardeşi olduğunu öğrenince zor anlar yaşadı.

Gazze'deki yerel bir medya kurumunda çalışan Ebu Dakka saldırı haberini hazırlamak için olay yerine giderek bilgi topladığı sırada kardeşi Muhammed'in (31) şehit olduğunu öğrendi.

Yaşadığı o zor anları AA muhabirine anlatan Ebu Dakka, "Telefonla ofisteki arkadaşıma son gelişmeleri aktarıyordum. Top atışıyla düzenlenen saldırıda iki şehit olduğunu söyledim ve birazdan şehit isimlerini haber vereceğim dedim." ifadelerini kullandı.

Ebu Dakka, telefonu kapattıktan sonra şehitlerden birine baktığını ancak her yeri kan olduğu ve tanınmayacak hale geldiği için kardeşi olduğunu anlamadığını ve kendi kendine "Allah ailesinin yardımcısı olsun. Allah rahmet eylesin. Parça parça olmuş." dediğini belirtti.

"Biraz sonra ilk yardım ekibinden biri yanıma gelip şehidin adını söyledi. Büyük bir şoka girmiştim. Sonra ağlamaya başladım. Kendime hakim olamıyordum." diyen Ebu Dakka, işi ve tüm ekipmanını orada bırakarak hastaneye koştuğunu aktardı.