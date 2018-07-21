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Gazzeli gazeteci haberini yaptığı şehidin kardeşi olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

Şehit isimlerini öğrenmek üzere ofisteki arkadaşının kendisini aradığını ifade eden Nur Ebu Dakka: - "Çok ağlıyordum. Arkadaşıma sadece 'O benim kardeşim', 'O benim kardeşim' diyebildim"

Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dakka Ebu Ferhane, İsrail'in dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine top atışıyla düzenlediği saldırının haberini yaparken şehit düşenlerden birinin kardeşi olduğunu öğrenince zor anlar yaşadı.

Gazze'deki yerel bir medya kurumunda çalışan Ebu Dakka saldırı haberini hazırlamak için olay yerine giderek bilgi topladığı sırada kardeşi Muhammed'in (31) şehit olduğunu öğrendi.

Yaşadığı o zor anları AA muhabirine anlatan Ebu Dakka, "Telefonla ofisteki arkadaşıma son gelişmeleri aktarıyordum. Top atışıyla düzenlenen saldırıda iki şehit olduğunu söyledim ve birazdan şehit isimlerini haber vereceğim dedim." ifadelerini kullandı.

Ebu Dakka, telefonu kapattıktan sonra şehitlerden birine baktığını ancak her yeri kan olduğu ve tanınmayacak hale geldiği için kardeşi olduğunu anlamadığını ve kendi kendine "Allah ailesinin yardımcısı olsun. Allah rahmet eylesin. Parça parça olmuş." dediğini belirtti.

"Biraz sonra ilk yardım ekibinden biri yanıma gelip şehidin adını söyledi. Büyük bir şoka girmiştim. Sonra ağlamaya başladım. Kendime hakim olamıyordum." diyen Ebu Dakka, işi ve tüm ekipmanını orada bırakarak hastaneye koştuğunu aktardı.

Daha sonra şehit isimlerini öğrenmek üzere ofisteki arkadaşının kendisini aradığını belirten Ebu Dakka, "Çok ağlıyordum. Arkadaşıma sadece 'O benim kardeşim', 'O benim kardeşim' diyebildim. Konuşma öylece bitti." ifadeleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) şehit olmuştu.

İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

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Gazze israil Meryem Ebu Dakka Ebu Ferhane

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