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Gazzeli gençler Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için sınırda evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

Gazzeli gençler Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için sınırda evlendi

Gazzeli genç çift, Filistinlilerin işgal edilen topraklarına geri dönüş hakkını vurgulamak amacıyla sınırda düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için bölgede kurulan çadırda evlendi.

Filistinli genç Muhammed el-Hindi (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, barışçıl gösterilere destek amacıyla düğününü sınırda yapmak istediğini söyledi.

Hindi, sınırda kurulan çadırlardan birinde yapılan düğününün "1948'de işgal edilen topraklarına dönüş için İsrail'e bir mesaj" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Filistinli damat, "Sevinç sadece evimizde değil, sınırlarımızdadır ve ülkemizin sevinci yakındır." diye konuştu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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