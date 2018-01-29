Gazzeli hasta çocuğun yardım çığlığı

İnsani krizin giderek derinleştiği İsrail ablukası altındaki Gazze'de, bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı hastaneler kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayken, Filistinli hasta bir çocuğun dünyaya çağrısı yürekleri burktu.

Filistin er-Ray ajansı tarafından "Vicdan sahipleri buna karşılık verecek mi?" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Gazze'deki bir hastanede tedavi gören Filistinli bir çocuk, "Hastanelerin kapanmasını istemiyorum, çünkü tedavi olmak istiyorum." ifadelerini kullanıyor.

Gazze'de elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan Durra Hastanesinde tedavisi süren çocuk, kendisi gibi tedavi sırası bekleyen başka çocukların bulunduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Erdoğan'ın hastaneleri açmasını istiyoruz. Çünkü tedavi olmak istiyoruz." sözleriyle çağrıda bulunuyor.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'na da seslenen Gazzeli çocuk, durumlarının çok kötü olduğunu, hastanelerin kapatılmasını istemediklerini belirtiyor.