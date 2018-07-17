HABER

Gazzeli hastaların ve sağlık çalışanlarının "sedyeli" abluka eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "İsrail ablukası, Filistinli vatandaşın günlük yaşam sistemini bozmayı hedefliyor. Hasta ve yaralılar en basit tedavi haklarından dahi mahrum kalıyor. Yüzlercesine Beyt Hanun Sınır Kapısı giyotininde veda ettik"

Gazze'de hastalar ve sağlık çalışanları on yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası nedeniyle sağlık sektörünün zarar görmesini protesto etti.

Sağlık sektörü çalışanlarının Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında düzenlediği eyleme ambulanslarla gelen ve sedye ile katılan hasta ve yaralılar, "Gazze'de hastalara ablukaya hayır", "Gazzeli hastalar ilaçsız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail ablukası, Filistinli vatandaşın günlük yaşam sistemini bozmayı hedefliyor. Hasta ve yaralılar en basit tedavi haklarından dahi mahrum kalıyor. Yüzlercesine Beyt Hanun Sınır Kapısı giyotininde veda ettik." ifadelerini kullandı.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne abluka uyguladığını, ilaçların girişini ve hastaların Gazze dışında tedavilerini engellediğini, bunun yanı sıra Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında çok sayıda sivili ve sağlık personelini hedef aldığını söyledi.

Gazze sınırı yakınında görev yaptıkları sırada Bakanlığa bağlı sağlık ekiplerinden 2 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık 320 kişinin yaralandığını hatırlatan Kudra, İsrail'in cumartesi günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında yaralıları taşıyan 9 ambulans ile ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 3 aracın zarar gördüğünü aktardı.

Kudra, tüm ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi, hastaların Gazze dışında tedavi olabilecekleri hastanelere naklinin mümkün olması gerektiğini belirtti.

Sağlık kuruluşları adına konuşan Nadir el-Batta da "Gazze'deki sağlık durumu, abluka nedeniyle bir felaketin eşiğinde. Buna ek olarak İsrail, barış gönüllüsü sivilleri hedef alıyor." dedi.

Gazze'deki binlerce hastanın, çok ciddi ilaç sıkıntısı çektiğini ve tedavi imkanlarının zor olduğunu ifade eden Batta, uluslararası toplumun Gazzeli hasta ve yaralıların bu sıkıntıları için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in, yüzlerce hasta ve yaralının tedavi için Gazze'den çıkışını "güvenlik" bahaneleriyle engellediğini belirtiyor.

Filistin Enformasyon Bakanlığı da kanser hastaları başta olmak üzere Gazze dışında tedavi edilmesi gerekenlerin yüzde 56'sına Gazze'den çıkış izni verilmediğini ifade ediyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu
Bisikletçiler hakları için pedal çevirdiBisikletçiler hakları için pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze protesto sağlık

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

İlginizi Çekebilir

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.