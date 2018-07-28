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Gazzeli hemşirenin müdahalesi sınırda vurulan eşini kurtarmaya yetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

Lemya hemşire, dün sınırda ilk yardım çalışmalarına katıldığı sırada birlikte gösterilere katıldığı eşini, bir ay sonra ikinci kez yaralı halde gördü. İlk müdahalesini yaptığı kocası Gazi Ebu Mustafa, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

MUHAMMED MACİD - Gazze-İsrail sınırında gönüllü görev yapan Filistinli hemşire Lemya Ebu Mustafa'nın ilk müdahalesi, sınırda İsrail askerlerince başından vurulan kocasını kurtarmaya yetmedi.

Lemya hemşire, abluka altındaki Gazze'nin doğu sınırında, tıpkı geçen ay şehit edilen "yardım meleği" lakaplı 21 yaşındaki hemşire Rezzan en-Neccar gibi gönüllü çalışıyor.

İsrail askerlerinin dün açtığı ateş sonucu başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gazi Ebu Mustafa'ya, yaralandıktan sonra ilk müdahalesi, sınırda ilk yardım çalışmalarına katılan Filistinli eşi Lemya hemşire tarafından yapılmıştı.

-Bir ay önce de vurulmuştu

Lemya hemşire, sınırda birlikte gösterilere katıldığı eşini, bir ay sonra ikinci kez yaralı halde gördü ve hayat arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı.

Filistinli yardım gönüllüsü Lemya hemşirenin, tedavi gördüğü Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kurtarılamayan kocasının ardından feryadı yürekleri dağladı.

Bu arada sosyal medyada, Ebu Mustafa'nın şehit olmadan çok kısa bir süre önce sınırda eşiyle çektiği fotoğraf paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazi Ebu Mustafa'nın (43), Refah kentinin doğusunda ise 14 yaşındaki Mecdi es-Satari'nin başlarından vurularak şehit olduğu belirtilmişti.

-"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerde şu ana kadar 18'i çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 150'nin üzerinde Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hemşire şehit

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