Gazzeli kadınlar Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne ve İsrail ablukasının kırılmasına destek için Gazze semalarına balon bıraktı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Heyeti Kadın Komitesi tarafından "Dönüyoruz ey ülkem" sloganıyla düzenlenen faaliyete her yaştan çok sayıda kadın katıldı.

Komite sorumlusu İktimal Hamad, yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü ve İsrail ablukasının kırılmasına destek için Gazze semalarına balon bıraktıklarını söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün devam edeceğini vurgulayan Hamad, bu yürüyüşün ulusal birliğin sağlanması adına büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.