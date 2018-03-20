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Gazzeli memurlar iş bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Gazzeli memurlar iş bıraktı

Gazze Şeridi'ndeki kamu kurumları Ramallah hükümeti tarafından maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı.

Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına bağlı kurumların dışında kalan kamu kuruluşlarında, Hamas yönetimi döneminde göreve getirilen memur maaşlarının Filistin yönetimi tarafından ödenmemesi üzerine yerel saatle 11'den itibaren iş durduruldu.

AA muhabirine konuşan Filistinli İşçiler Sendikası Birliği Başkanı Sami el-Amassi, bu eylemi, "Filistin hükümetinin maaş krizine adil bir çözüm bulması" talebiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amassi, memur maaşlarının ödenmesi ve kamu kurumlarına entegre edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Sendika Başkanı Amassi, Filistin hükümetinin seslerini duyarak, taleplerini karşılamasını ve Gazze halkının sorunlarını hafifletmesini istediklerini kaydetti.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden oluyor.

Ramallah'taki Fetih Hareketi liderliğindeki Filistin hükümeti, Gazze'deki görevlerini yerine getiremediğini ifade ederken, bölgeyi 2007'den bu yana yöneten Hamas ise bu durumu yalanlayarak, hükümetin mutabık kalınan anlaşmaları uygulamada geciktiğini savunuyor.

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