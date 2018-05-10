Gazzeli memurlardan maaş protestosu

Gazze'deki memurlar, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin maaşlara yönelik uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki için gösteri düzenledi.

Ramallah merkezli Filistin hükümetinin, Gazze'deki memurların maaşlarında bir yıldır kesintiye gitmesi ve geçen ay ödeme yapmaması Gazze'de protesto edildi.

Fetih Hareketi'nin Hükümet Çalışanları Sendikası işbirliğiyle Meçhul Asker anıtı önünde düzenlediği gösteride, eylemciler maaşların ödenmesini talep etti.

Fetih Hareketi yetkilisi Şerif Ebu Vatafe, eylemde yaptığı konuşmada, Gazze'deki çalışanların maaşını kesmesinin ardından Ramallah'taki hükümetin artık tüm Filistinlileri temsil etmediğini belirtti.

Ebu Vatafe, "Maaşların kesilmesi, gecikmesi, yatmaması ya da bazı memurların erken emekliye sevk edilmesi gibi uygulamalar varken Filistin'de ulusal birliğin gerçekleşeceğini kim düşünebilir." dedi.

Hükümetin Filistin halkının aleyhine attığı adımların kabul edilemez olduğunu belirten Ebu Vatafe, tüm bu sorunların çözümü ve bağımsız Filistin devleti kurulmasının birlikten geçtiğini kaydetti.