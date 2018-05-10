HABER

Gazzeli memurlardan maaş protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Gazze'deki memurlar, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin maaşlara yönelik uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki için gösteri yaptı

Gazze'deki memurlar, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin maaşlara yönelik uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki için gösteri düzenledi.

Ramallah merkezli Filistin hükümetinin, Gazze'deki memurların maaşlarında bir yıldır kesintiye gitmesi ve geçen ay ödeme yapmaması Gazze'de protesto edildi.

Fetih Hareketi'nin Hükümet Çalışanları Sendikası işbirliğiyle Meçhul Asker anıtı önünde düzenlediği gösteride, eylemciler maaşların ödenmesini talep etti.

Fetih Hareketi yetkilisi Şerif Ebu Vatafe, eylemde yaptığı konuşmada, Gazze'deki çalışanların maaşını kesmesinin ardından Ramallah'taki hükümetin artık tüm Filistinlileri temsil etmediğini belirtti.

Ebu Vatafe, "Maaşların kesilmesi, gecikmesi, yatmaması ya da bazı memurların erken emekliye sevk edilmesi gibi uygulamalar varken Filistin'de ulusal birliğin gerçekleşeceğini kim düşünebilir." dedi.

Hükümetin Filistin halkının aleyhine attığı adımların kabul edilemez olduğunu belirten Ebu Vatafe, tüm bu sorunların çözümü ve bağımsız Filistin devleti kurulmasının birlikten geçtiğini kaydetti.

Ebu Vatafe, Fetih hareketinin vatandaşlara hakkı verilene dek eylemlerine devam edeceğini dile getirdi.

Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

Ramallah hükümetinin sorumluluklarını üstlenmemesi, Hamas'ın Gazze yönetimini elinde bulundurduğu dönemde tayin ettiği memurların durumu gibi meseleler yüzünden anlaşmanın uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanıyor.

Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
Başkent Riyad'ta peş peşe patlama sesleri!Başkent Riyad'ta peş peşe patlama sesleri!
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şerif Ebu Vatafe

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.