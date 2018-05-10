Gazzeli memurlardan maaş protestosu

Gazze'deki memurlar, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin maaşlara yönelik uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki için gösteri düzenledi.
Ramallah merkezli Filistin hükümetinin, Gazze'deki memurların maaşlarında bir yıldır kesintiye gitmesi ve geçen ay ödeme yapmaması Gazze'de protesto edildi.
Fetih Hareketi'nin Hükümet Çalışanları Sendikası işbirliğiyle Meçhul Asker anıtı önünde düzenlediği gösteride, eylemciler maaşların ödenmesini talep etti.
Fetih Hareketi yetkilisi Şerif Ebu Vatafe, eylemde yaptığı konuşmada, Gazze'deki çalışanların maaşını kesmesinin ardından Ramallah'taki hükümetin artık tüm Filistinlileri temsil etmediğini belirtti.
Ebu Vatafe, "Maaşların kesilmesi, gecikmesi, yatmaması ya da bazı memurların erken emekliye sevk edilmesi gibi uygulamalar varken Filistin'de ulusal birliğin gerçekleşeceğini kim düşünebilir." dedi.
Hükümetin Filistin halkının aleyhine attığı adımların kabul edilemez olduğunu belirten Ebu Vatafe, tüm bu sorunların çözümü ve bağımsız Filistin devleti kurulmasının birlikten geçtiğini kaydetti.
Ebu Vatafe, Fetih hareketinin vatandaşlara hakkı verilene dek eylemlerine devam edeceğini dile getirdi.
Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.
Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.
Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.
"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.
Ramallah hükümetinin sorumluluklarını üstlenmemesi, Hamas'ın Gazze yönetimini elinde bulundurduğu dönemde tayin ettiği memurların durumu gibi meseleler yüzünden anlaşmanın uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanıyor.
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