Gazzeli Meryem'in bacağını Türk doktorlar kurtardı -1

Cansel KİRAZ - Akın ÇELİKTAŞ - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) GAZZE'de bacağından yaralanan 16 yaşındaki Meryem Ebu- Matar, Türkiye'deki tedavisi sayesinde tekrar ayağa kalkmaya başladı.

Filistin'de 20 Nisan'da düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" esnasında bacağından vurulan 16 yaşındaki Meryem Ebu- Matar, Gazze'deki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirildi. Özel bir hastanede Türk doktorların müdahalesiyle Meryem'in bacağı kurtarıldı. Meryem Ebu- Matar, kendisini tedavi eden Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ve İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Aydın ile birlikte basın toplantısına katıldı.

"MERYEM 6 AY, 1 SENE İÇERİSİNDE DAHA İYİ YÜRÜYEBİLECEK"

Bacağını kaybetmek üzere olan Meryem, 42 ameliyat geçirdi. Gelinen süre içinde sağlığına kavuşmaya başlayan Meryem Ebu- Matar, yürüteç yardımı ile yürümeye başladı. Meryem'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, "Meryem bize geldiği gün bir gün daha gecikseydi yüksek ihtimalle uzvunu kaybedecekti. Ameliyattaydım bir telefon geldi bana hastanedeyken. 'Böyle bir hasta var şundan şüpheleniyoruz' dediler. 'Hemen ambulansla gelsin' dedim. Meryem'i tanımlamak gerekirse, en şiddetli yaralanmayı ifade ediyor. 'Şiddetli yüksek enerjili yaralanmalar' diyoruz. Yani patlayıcı mermiler, patlayıcı şarapneller, onun parçaları kimyasallar diye gider. Bu yaralanmalar, bunlardan olur. Maalesef Meryem'in de böyle bir yaralanması vardı. Açtığımızda bir hayli şarapnel parçası çıkardık. Bunun yanı sıra en büyük sıkıntı dolaşım yoktu. Ana damarlar ve sinirler de yaralanmıştı. İlk müdahalemizde damarı onardık. Kirli bir yaralanma olduğu için hemen enfeksiyonla mücadeleye başladık. Onun yanı sıra yeniden yapılandırmak gerekti. Çünkü adeta bacağın yarısı yoktu. Burada izlediğimiz strateji esasında Türkiye'de gerek plastik cerrahinin gerek tıp biliminde bir hayli ilerde olduğunu söyleyebilirim" dedi.