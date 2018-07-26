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Gazzeli Meryem'in bacağını Türk doktorlar kurtardı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

GAZZE'de  bacağından yaralanan 16 yaşındaki Meryem Ebu- Matar, Türkiye'deki tedavisi sayesinde tekrar ayağa kalkmaya başladı.

Cansel KİRAZ - Akın ÇELİKTAŞ - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) GAZZE'de bacağından yaralanan 16 yaşındaki Meryem Ebu- Matar, Türkiye'deki tedavisi sayesinde tekrar ayağa kalkmaya başladı.

Filistin'de 20 Nisan'da düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" esnasında bacağından vurulan 16 yaşındaki Meryem Ebu- Matar, Gazze'deki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirildi. Özel bir hastanede Türk doktorların müdahalesiyle Meryem'in bacağı kurtarıldı. Meryem Ebu- Matar, kendisini tedavi eden Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ve İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Aydın ile birlikte basın toplantısına katıldı.

"MERYEM 6 AY, 1 SENE İÇERİSİNDE DAHA İYİ YÜRÜYEBİLECEK"

Bacağını kaybetmek üzere olan Meryem, 42 ameliyat geçirdi. Gelinen süre içinde sağlığına kavuşmaya başlayan Meryem Ebu- Matar, yürüteç yardımı ile yürümeye başladı. Meryem'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, "Meryem bize geldiği gün bir gün daha gecikseydi yüksek ihtimalle uzvunu kaybedecekti. Ameliyattaydım bir telefon geldi bana hastanedeyken. 'Böyle bir hasta var şundan şüpheleniyoruz' dediler. 'Hemen ambulansla gelsin' dedim. Meryem'i tanımlamak gerekirse, en şiddetli yaralanmayı ifade ediyor. 'Şiddetli yüksek enerjili yaralanmalar' diyoruz. Yani patlayıcı mermiler, patlayıcı şarapneller, onun parçaları kimyasallar diye gider. Bu yaralanmalar, bunlardan olur. Maalesef Meryem'in de böyle bir yaralanması vardı. Açtığımızda bir hayli şarapnel parçası çıkardık. Bunun yanı sıra en büyük sıkıntı dolaşım yoktu. Ana damarlar ve sinirler de yaralanmıştı. İlk müdahalemizde damarı onardık. Kirli bir yaralanma olduğu için hemen enfeksiyonla mücadeleye başladık. Onun yanı sıra yeniden yapılandırmak gerekti. Çünkü adeta bacağın yarısı yoktu. Burada izlediğimiz strateji esasında Türkiye'de gerek plastik cerrahinin gerek tıp biliminde bir hayli ilerde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"'KEŞKE OLMASAYDI' DEDİ"

Uygulanan tedavi yöntemlerine değinen Karaaltın, "Birincisi, mikrocerrahi ile doku nakli. İkinci esas stratejik olan yaklaşım; kök hücreden yararlandık. Yararlandığımız teknoloji yüzde 100 yerli. Türk firmalardan destek aldık. Çok şükür şu anda yürüteçle çok rahatlıkla Meryem yürüyebiliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, Meryem'i ameliyata aldığı gün aynı hastanede İsrailli, İngiltere'de yaşayan bir hastayı ameliyata aldığını aktararak, "İsrail'de, İngiltere'de yaşayan, Türkleri çok seven bir hastayı ameliyata aldım. O, 8'inci katta yatıyordu. Meryem 7'inci kata alındı. Ben bir cerrah olarak o gün 2 hastayı tedavi edecektim. Ameliyattan çıkınca yanına gittim. Dedim ki, 'Gazze'den bir hasta geldi yaralanmış' . O kadar üzüldü ki. 'Keşke olmasaydı' dedi" ifadelerini kullandı.

Karaaltın, Meryem'in 2 ay içinde 42 ameliyat geçirdiğinin belirterek," Meryem artık yürüyebiliyor, ayağını kullanabilecek. Ufak tefek ameliyatları var hatta bugün de bir tane yapılacak. 6 ay, 1 sene içerisinde daha iyi yürüyebilecek" dedi.

"HAYALİ TÜRKİYE'DE BİR ÜNİVERSİTEDE OKUMAK"

Meryem Ebu- Matar ise basın toplantısına tekerlekli sandalye ile geldi. Matar, Türkiye'ye geldikten sonra iyileşmeye başladığını söyledi. Matar, "İHH'ya, doktoruma ve anneme teşekkür ederim. Filistinliler olarak Türkleri kardeş olarak görüyoruz. Çünkü bize tarih boyunca yardım ettiler. Asla onların iyiliklerini unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanını da Türk milletini de çok seviyorum" diye konuştu. Bir gazetecinin, 'Bilerek mi vurdular?' sorusu üzerine, "Evet ben Filistin bayrağını taşıdığım için hedef seçildim. Filistin halkı haksız yere abluka altında ve biz özgürlüğe kavuşana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Dünyaya haklı olduğumuzu her yerde belirteceğiz" cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Hayalin nedir?" sorusuna ise, "Hayalim artık Türkiye'de iyi bir üniversitede okumak. Mühendis olmak istiyorum. Mühendislik bilgisiyle Gazze'ye hizmet etmek istiyorum. Arkadaşlarımdan yaralananlar var onlara buradan dua ediyorum. Merak etmesinler ben de iyiyim onlar da iyi olacaklar" şeklinde yanıt verdi.

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