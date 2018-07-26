Gazzeli Meryem'in bacağını Türk hekimler kurtardı

İSTANBUL (AA) - Gazze'de İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanan 16 yaşındaki Meryem Ebu Matar'ın bacağı, Türk hekimlerinin başarılı tedavisiyle kurtarıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (iHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İstanbul'a getirilen Meryem Ebu Matar'ı, Taksim Acıbadem Hastanesi'ndeki doktorlar tedavi etti. Mart ayından beri tedavisi süren Matar, 42 ameliyat geçirdi.

Taksim'de bir otelde düzenlenen toplantısında konuşan Meryem Ebu Matar, Türkiye'yi çok sevdiğini ve geldikten sonra da iyileşmeye başladığını söyledi.

İHH'nın tedavisinde yardımının büyük olduğunu anlatan Matar, ''Tabii ki annemin duaları da var. Filistinliler olarak Türkleri hep yardım ettikleri için kardeş millet olarak görüyoruz. Tarih boyunca hep el ele olup iyiliklerini unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini çok seviyoruz.'' dedi.

Matar, İsrail askerleri tarafından hedef alınması sonucunda bacağından vurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''Ben Filistin bayrağını taşıdığım için hedef alındım. Tamamen iyileştikten sonra Filistin için yürümeye devam edeceğim. Dünyaya mesajım ise Filistin halkı haksız yere abluka altındadır. Özgürlüğe kavuşana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnsanlara, dünyaya haklı olduğumuzu her yerde belirteceğiz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki halkın yanında her zaman Allah olacaktır.''