Gazzeli şehit çocuk Hillis son yolculuğuna uğurlandı

Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli çocuk Osman Rami Hillis (15) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hillis'in naaşı yüzlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesindeki El-Hadra camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gazze'nin doğusundaki İslam Şehitleri Mezarlığında toprağa verildi.

Hillis, dün İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şehit olmuştu.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 139 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

