Gazzeli Selim yaralı katıldığı gösterilerde yine Türk bayrağı açtı

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, bugünkü gösterilere de katılarak yine Türk bayrağı açtı.

AA muhabirine konuşan 20 yaşındaki Selim, "Dönüş gösterilerine katılmaya, Türk bayrağı açmaya ve Erdoğan fotoğrafı taşımaya devam." dedi.

İsrail askerlerinin salı günü yapılan gösterilere müdahalesi sırasında attığı tahrip uçlu mermi parçasıyla sol ayağından yaralı olmasına rağmen bugünkü dönüş gösterisine katılmakta ısrarcı olan Selim, "Türk bayrağını, her zaman yanımızda duran ve İsrail ablukasının kaldırılmasını isteyen bu büyük halka sevgimden açtım." ifadesini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra,"Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde bugün düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğunu, 146'sının çeşitli şekillerde yaralandığını açıklamıştı.

