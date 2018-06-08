Gazzeli yaralılar, kalıcı sakatlıklarla boğuşuyor

NUR EBU İYŞE - İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde kasıtlı olarak ayak, bacak, diz ve uyluk kısmı hedef alınan Filistinliler, felç, ampütasyon (uzuv kesilmesi) ve engelli durumuna düşme gibi kronik veya kalıcı sakatlıklarla mücadele ediyor.

Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralandıktan sonra Şifa Hastanesine nakledilen yararlıların bir kısmının uzuvları kesildi, bir kısmı ise felç kaldı.

İsrail güçlerinin, "öldürme ya da sakat bırakma" siyasetiyle "patlayıcı" kurşunlarla ağır yaraladığı birçok Filistinli de geçirdiği birden fazla operasyon neticesinde ampütasyon tehlikesinden kurtuldu ancak ağır yaralanmalar nedeniyle kalıcı sakatlıklar peşlerini bırakmadı.

Uygun şekilde tedavi edilemezse vücutta kalıcı hasar bırakan kemik kırıkları ve ağır doku hasarı nedeniyle ciddi bir operasyon geçirmesi gereken çok sayıda yaralı ise abluka altındaki bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği dolayısıyla tedavileri geciktiği için felç ya da ampütasyon tehlikesiyle karşı karşıya.