Gazzeli yaralılar, kalıcı sakatlıklarla boğuşuyor

NUR EBU İYŞE - İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde kasıtlı olarak ayak, bacak, diz ve uyluk kısmı hedef alınan Filistinliler, felç, ampütasyon (uzuv kesilmesi) ve engelli durumuna düşme gibi kronik veya kalıcı sakatlıklarla mücadele ediyor.
Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralandıktan sonra Şifa Hastanesine nakledilen yararlıların bir kısmının uzuvları kesildi, bir kısmı ise felç kaldı.
İsrail güçlerinin, "öldürme ya da sakat bırakma" siyasetiyle "patlayıcı" kurşunlarla ağır yaraladığı birçok Filistinli de geçirdiği birden fazla operasyon neticesinde ampütasyon tehlikesinden kurtuldu ancak ağır yaralanmalar nedeniyle kalıcı sakatlıklar peşlerini bırakmadı.
Uygun şekilde tedavi edilemezse vücutta kalıcı hasar bırakan kemik kırıkları ve ağır doku hasarı nedeniyle ciddi bir operasyon geçirmesi gereken çok sayıda yaralı ise abluka altındaki bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği dolayısıyla tedavileri geciktiği için felç ya da ampütasyon tehlikesiyle karşı karşıya.
-Patlayıcı kurşunlar nedeniyle kompleks yaralanmalar
Şifa Hastanesinde yatan Filistinli Ahmed Heniyye (26), ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı 14 Mayıs'ta düzenlenen gösterilerde sağ uyluğuna isabet eden "patlayıcı" kurşun nedeniyle ağır yaralandığını, ayağında toplardamarların kesildiğini ve çok kan kaybettiğini, beş defa peş peşe cerrahi operasyon geçirdiğini anlattı.
Heniyye ayrıca abisi Muhammed'in de (45) aynı gün düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından bacağından vurulduğunu ifade etti.
İsrail güçlerinin bacağını hedef aldığı bir diğer Filistinli Mahir Harara da (48) patlayıcı kurşun nedeniyle sol bacağında 4 kırık olduğunu ve dokularının zarar gördüğünü belirterek, bacağını kurtarmak için üç komplike ameliyat geçirdiğini ve ayak parmaklarından da hassas bir ameliyat olması gerektiğini kaydetti.
-Tıbbi malzemelere ve uzmanlara ihtiyaç var
Damar Cerrahisi alanında uzman doktorlardan Teysir et-Tanne, Şifa Hastanesine ulaşan yaralıların yüzde 99'unun, Damar Cerrahisi alanında uzman doktorların incelemesi gereken vakalar olduğuna dikkati çekerek, "Şifa Hastanesinde tedavi edilen yaralanmaların birçoğu damar cerrahisiyle ilgili. Yaralıların durumu çok ağırdı. İsrail patlayıcı kurşun kullandığı için organların içerisinden çok fazla şarapnel parçası çıkarıldı." dedi.
İsrail'in kullandığı kurşunun, silah teknolojisinde yeni bir çeşit olduğunu ifade eden Tanne, şöyle devam etti:
"Yaralanmaların büyük bir kısmı alt tarafta. Özellikle diz bölgesi ve aşağısında. Diz yaralanmaları başlı başına çok zor. Çünkü kaslarda ve damarlarda ağır hasara neden oluyor. Öte yandan ayak arter damar ve sinirlerde kesikler olabiliyor. Ağrılı olan bu yaralanmanın çok komplikasyonları var. Birçok ameliyat gerekebiliyor. Kaslar zayıflıyor. Sinirler kesildiği için ayakta his kaybı oluşuyor ve yaralı ömür boyu engelli durumuna düşebiliyor." ifadesini kullandı.
-"Öldürme, felç ya da sakat bırakma" siyaseti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail'in 30 Mart'tan bu yana Filistinlilere yönelik "öldürme, felç ya da engelli durumuna düşürme" siyaseti izlediğini vurguladı.
İsrail'in savunmasız sivillere öldürücü ve orantısız bir güç kullandığını vurgulayan Kudra, kompleks yaralanmaların tedavisi için aynı anda damar, sinir ve kemik alanında uzmanlığı olan doktorlara ihtiyaç duyulduğunu ancak son dönemde artan yaralı sayısı nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemenin tükendiğini ve halihazırda 330 Filistinlinin acil tıbbi müdahale beklediğini söyledi.
-32 ampütasyon vakası mevcut, sayı artabilir
Kudra, yaralıların birçoğunun dizinden ya da diz çevresinden vurulduğuna, sinirlerin toplanma alanı olduğu için kasıtlı olarak bu bölgelerin hedef alındığına işaret ederek, "İsrail keskin nişancıları kasıtlı olarak ayak, bacak ve dizleri hedef alıyor. 4 bin 453 Filistinli, vücudunun alt bölgelerinden yaralandı. Uzuvların kesilmesini engellemek için yüzlerce operasyon yapılmasına rağmen 32 kişi ampütasyon geçirdi. Tedavi bekleyen ciddi vakalar nedeniyle bu sayı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kompleks ameliyatlarda Gazze'deki sağlık personeline destek amacıyla kemik, damar ve sinir cerrahisinde uzman tıbbi bir heyetin bölgeye gönderilmesini isteyen Kudra, ayrıca uluslararası toplumdan, Filistinli sivillere yönelik "öldürücü güç" kullanan İsrail ordusuna soruşturma açmasını talep etti.
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