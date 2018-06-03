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Gazzeliler bir şehidi daha son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Gazzeliler bir şehidi daha son yolculuğuna uğurladı

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra bu sabah şehit olan Muhammed Naim Hamade (30) isimli Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine onlarca Filistinli katıldı. Hamade'nin naaşı En-Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 14 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nın kuzey sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Hamade'nin bu sabah şehit olduğunu açıklamıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin 123 Filistinliyi şehit ettiği, 13 binden fazla Filistinliyi yaraladığı duyurulmuştu.

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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cenaze Gazze israil şehit

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