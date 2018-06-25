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Gazzeliler Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 23:10 | Son Güncelleme

Han Yunus bölgesinde bir araya gelen Gazzeli yaralılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla tatlı dağıttı - Gazze'de TİKA tarafından yapılan konutlar bölgesinde de kutlamalar yapıldı

Gazzeli yaralılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını tatlı dağıtarak kutladı.

Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bir araya gelen yaralılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla kutlama düzenleyip tatlı dağıttı.

Bir kısmı Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan ve koltuk değnekleriyle kutlamaya katılan Filistinliler ellerinde Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.

Yaralılar, "Gazze'den gururlu Türkiye'ye tebrikler", "Tebrikler Erdoğan" şeklinde sloganlar attı.

Kutlamaya katılan yaralılardan İsa Ebu Cami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçim sonuçlarından çok mutlu olduklarını belirterek, "Erdoğan, bu dünyada bizim yanımızda yer alan ve davamıza en çok destek veren kişidir." dedi.

- TİKA konutlarında coşkulu kutlama

Öte yandan Gazze'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan konutlar bölgesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı.

AA muhabirine konuşan TİKA Mahallesi sakinlerinden Bilal Berdevili, Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

Berdevili, "Bizim bu lidere ihtiyacımız var. Türkiye'nin de en ileri düzeye yükselebilmesi için bu lidere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze seçim kutlamaları yaralılar

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