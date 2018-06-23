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Gazzelilerden Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Büyük Dönüş Yürüyüşü için toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi - "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür ederiz" yazılı posterler açan Filistinliler "Gazze'den onurlu Türkiye'ye selam olsun" sloganları attı

Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü için toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.

Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinliler, Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ve sevgi gösterisi düzenledi.

- "Gazze'den onurlu Türkiye'ye selam olsun"

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür ederiz" yazılı posterler açan Filistinliler, "Gazze'den onurlu Türkiye'ye selam olsun", "Ey Yahudiler, Muhammed’in ordusu sınırda" sloganları attı.

Gösteriye katılan ve daha önce İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan bir Filistinli, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Yardımlarından dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize birçok ülke yardım ediyor ancak Türkiye bizim yanımızda çok iyi durdu." diye konuştu.

Diğer bir yaralı Filistinli ise "Biz, siyonistlere (İsrail’e) şunu vurguluyoruz: Biz yaralansak, parçalansak bile onlara sürünerek de olsa geleceğiz. Bizim ellerimizi ve ayaklarımızı da kesseler biz onlara sürünerek ulaşacağız. İşgalcileri kovuncaya ve işgal edilmiş topraklarımıza dönene kadar." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeyi sevmeye devam edeceğiz ve başkaları bu yoldan dönse de biz dönmeyeceğiz." diyen başka bir yaralı genç ise şunları kaydetti:

"Bizim hepimizin mesajıdır.
Tüm kahraman yaralılarımıza vefa olarak sözümüzü tutacağız. Vefalı olacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Pişman olmayacağız. Geri durmayacağız. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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