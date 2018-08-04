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Gazzelilerden İsrail ablukasını delme girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinliler, yarın gemiyle Gazze Limanı'ndan Akdeniz'e açılacak

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin, yarın Gazze Limanı'ndan gemiyle Akdeniz'e açılacağı bildirildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Ethem Ebu Selime, Gazze Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, yarın ablukayı kırmak için limandan Özgürlük Gemisi 3 isimli gemiyle dünyaya açılacaklarını belirtti.

"Tüm halkımızı, yarın veda için limana bekliyoruz." diyen Ebu Selime, bu şekilde dünyaya, zulmü ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini göstermek istediklerini ifade etti.

Ebu Selime, "İsrail'in ablukası sona erene kadar barışçıl halk mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze yaşamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

- Daha önce 2 kez denendi

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

"Özgürlük Gemisi 2" ise 10 Temmuz'da yola çıkmış, aynı şekilde İsrail güçleri tarafından durdurularak, içindekiler gözaltına alınmıştı. Daha sonra kaptan ve yardımcısı dışında gözaltındaki kişilerin tamamı serbest kalmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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