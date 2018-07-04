Gazzelilerden, sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara tepki

Gazze'de bir grup hasta ve doktor, düzenlediği gösteride, sağlık sektörünün, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük meselesinin dışında ele alınmasını istedi.

Gazze'deki "İndonesia Hastanesi" sağlık personeli tarafından düzenlenen eylemde, hastane çalışanı, doktor ve hastalar, Gazze'nin kuzeyindeki hastanenin önünde bir araya geldi.

Göstericiler, "Hastaların tedavisi ve sağlık personelinin maaşı bir lütuf değil, haktır", "Tedavi hakkına dokunulamaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Yoğun bakım ünitesi doktoru Muhammed Dahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylemi, Gazze ve Batı Şeria'daki anlaşmazlığın taraflarına (Hamas, Fetih) açık bir mesaj göndermek için düzenlendik. Sağlık sektörü ve sağlık bakanlığının, bölünmüşlük meselesinden bağımsız şekilde ele alınmasını istiyoruz." dedi.

Her iki tarafın hem sağlık personeli hem de hastalar için, sağlık sektörünün tüm alanlarını olumsuz etkileyen siyasi çekişmeden bir çıkış bulması gerektiğini ifade eden Dahir, "Filistin hükümetinden, Filistin'deki meslektaşlarımız gibi diğer memurların tamamının maaşlarını ödemesini istiyoruz." diye konuştu.