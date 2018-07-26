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Gazze'nin "cesur oğlu" şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin şehit ettiği 15 yaşındaki Osman'ın ninesi Zekiye Hallas: "İsrail tüfeklerinin kadın, erkek, yaşlı, çocuk, sivil, asker ayrımı yapmadan herkesi hedef aldığını söyledim. Osman ise 'Nine nasıl gitmeyeyim. Gitmemiz gerekiyor. Bu bizim görevimiz' dedi" - Filistinli yaşlı kadın, torununun, "Şehit olarak öleceğim, işgalciye karşı vatan toprağını savunurken ölmekten korkmuyorum" dediğini aktardı

HİDAYE ES-SAİDİ - "Gazze'nin cesur oğlu" 15 yaşındaki Osman Hallas, "İşgalciye karşı vatan toprağını savunurken ölmekten korkmuyorum" diyerek katıldığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edildi.

Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında 13 Temmuz'da şehit düşen Osman'ın ninesi Zekiye Hallas (60) torununu ve aralarında geçen son diyaloğu AA muhabirine anlattı.

Torununa o gün gösteriye katılmamasını tavsiye ettiğini belirten Hallas, şunları söyledi:

"İsrail tüfeklerinin kadın, erkek, yaşlı, çocuk, sivil, asker ayrımı yapmadan herkesi hedef aldığını, gerilimin şiddetleneceğine dair haberlerin dolaştığını söyledim. Osman ise 'Nine nasıl gitmeyeyim. Gitmemiz gerekiyor. Bu bizim görevimiz' dedi."

Filistinli yaşlı kadın, kardeşleri arasında merhameti ve cesaretiyle öne çıkan torunu Osman'ın öğle yemeğini yediğini, tıraş olduğunu ve kendisinin yanına gelerek dışarıdan bir şey isteyip istemediğini sorduktan sonra, "Ben eyleme gidiyorum inşallah geri döneceğim." dediğini aktardı.

Aralarında geçen son konuşmanın bu olduğunu söyleyen Hallas, torununun, evine İsrail'in kurşunlarıyla vurulup şehit olarak döndüğünü ifade etti.

- "İşgalciye karşı vatan toprağını savunurken ölmekten korkmuyorum"

Şehit torununun, ailesinden gizli olarak gösterilere katıldığını belirten Hallas, Osman'ın dilinden her daim dökülen sözleri şöyle aktardı:

"Yahudilerden korkmuyorum, şehit olmaktan da korkmuyorum. Şehit olarak öleceğim, işgalciye karşı vatan toprağını savunurken ölmekten korkmuyorum. Eylemler başarıya ulaşırsa vatanımız Filistin'i görebiliriz. İsrail ablukası kalkar. Güzel bir hayat yaşarız. Bunların olmasını temenni ediyorum."

Hallas, Osman'ın cesaretinin yanında merhametinin de çok güçlü olduğunu, annesini, babasını kardeşlerini mutlu etmeye çalıştığını, eline para geçtiğinde kendisinden istenmemesine rağmen evin ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde 140'tan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil keskin nişancı Osman Hallas

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