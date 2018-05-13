Gazze'nin doğu sınırında 3 Filistinli yaralandı

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, doğu sınırında 1'i ağır, 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, Filistinlilerin yaralanma nedenine ilişkin bilgi vermedi.
Yerel medya ise 3 Filistinlinin Gazze'nin doğu bölgelerini sarsan bir patlamada yaralandığı yönünde haberlere yer verilirken, söz konusu patlamanın sebebi hakkında açıklama yapılmadı.
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