Gazze’nin dostları İstanbul’da toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok İslam ülkesinin gönderdiği yardımlarla Gazze'yi yeniden inşa ediyor. Komisyon tarafından bugüne kadar Gazze'de okul, cami, su havuzu, altyapı hizmetleriyle hastanelerin inşasını kapsayan 37 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Gazze'de tamamlanan projelerin tanıtımı ve yeni projelere hazırlık için 45 İslam ülkesinden önemli isimler, 24 Mart'ta İstanbul'da toplanacak. Türkiye’den Uluslararası İmar Derneği'nin ev sahipliğinde İstanbul Wish Otel’de yapılacak programa, alanlarında uzman önemli isimlerin katılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin Uluslararası İmar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada; sağlık, altyapı, konut, eğitim, vakıflar, tarım ve sanayi alanlarında projeler uygulayan Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu'nun, Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin desteğiyle Gazze'de birçok imar projesini hayata geçirdiği kaydedildi.

Gazze’nin su ihtiyacını karşılayacak 200 dönüm arazi üzerinde bir tesisin yapıldığı ifade edilen açıklamada şu bilgiler verildi: