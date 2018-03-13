Gazze’nin dostları İstanbul’da toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok İslam ülkesinin gönderdiği yardımlarla Gazze'yi yeniden inşa ediyor. Komisyon tarafından bugüne kadar Gazze'de okul, cami, su havuzu, altyapı hizmetleriyle hastanelerin inşasını kapsayan 37 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Gazze'de tamamlanan projelerin tanıtımı ve yeni projelere hazırlık için 45 İslam ülkesinden önemli isimler, 24 Mart'ta İstanbul'da toplanacak. Türkiye’den Uluslararası İmar Derneği'nin ev sahipliğinde İstanbul Wish Otel’de yapılacak programa, alanlarında uzman önemli isimlerin katılacağı belirtildi.
Konuya ilişkin Uluslararası İmar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada; sağlık, altyapı, konut, eğitim, vakıflar, tarım ve sanayi alanlarında projeler uygulayan Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu'nun, Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin desteğiyle Gazze'de birçok imar projesini hayata geçirdiği kaydedildi.
Gazze’nin su ihtiyacını karşılayacak 200 dönüm arazi üzerinde bir tesisin yapıldığı ifade edilen açıklamada şu bilgiler verildi:
"Tesis, 200 dönüm arazi üzerine Han Yunus bölgesinde İslam Bankası ve Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu tarafından yapıldı. Yarım milyon metreküp kapasiteli, yıllık 12 milyon metreküp toplayan Emel Gölü, su arıtma sistemiyle Gazze halkının su ihtiyacını karşılıyor. 3.5 milyon dolara mal olan gölün etrafında halk için mesire yerleri, oyun parkları, çocuklar için eğlence merkezleri ve şehrin nefes alması için peyzaj çalışması yapıldı. Göl, hem içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de savaş yorgunu Gazze halkı için bir çıkış yolu oluyor.”
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Hayat kadınının serveti dudak uçuklattı
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum