Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı

İSTANBUL (AA) - Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Ülkelerimizin her birinin kendi içlerinde kendi problemleri olsa da Filistin ümmetin ortak meselesi ve davasıdır. Bu konuda inanıyorsak üstünüzdür. Hep birlikte davranır ve üzerimize düşen yaparsak Filistin işgalden kurtulacaktır. Artık Selahaddin bekleme değil Selahaddin olma vaktidir." dedi.

Etrafı mübarek kılınan Filistin'in bugün işgal altında olduğunu dile getiren Turan, bu işgale son vermenin bütün Müslümanların görevi olduğu söyledi.

Turan, Filistin davasının her zaman inançlarının bir gereği olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her ne kadar dünyanın küresel güçleri Kudüs'ü siyonistlerin başkenti yapmaya kalksa da bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Geçen yıl İstanbul'da yapılan toplantı ve bunun BM'ye yansımasından bunu gördük. Toplantının İstanbul'da yapılması ve Kudüs'le ilgili böyle bir kararın alınması dünyaya çok açık bir mesaj olmuştur. Bu vesileyle Kudüs ve Filistin davasıyla ilgili her türlü toplantının Türkiye'de yapılması bizi mutlu ediyor. Bundan sonra da üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kutsal mücadeleye öncülük eden katılımcıları tebrik ediyorum. Biz sadece uluslararası platformlarda Kudüs'ün değil bütün Filistin'le yakından ilgileniyoruz. TİKA, Türk Kızılayı ve çeşitli bakanlıklar eliyle Filistin halkına ve Kudüs'e destek için bütün kurumlarımız yarış içinde. Hastaneler, okullar, altyapı ve üstyapı yatırımları, enerji gibi birçok konuda TİKA başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor."