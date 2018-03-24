İSTANBUL (AA) - Eski Ürdün Başbakanı Tahir Mısri, "Siyonizmin zalim güçleri Gazze'yi olabildiğince daralttı, eğitim, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere halkı boğarak orayı bir açık hapishane haline getirdi. Dolayısıyla altyapı gibi alanlarda sıkıntılar yaşanıyor. Bütün baskılara rağmen Gazzeliler izzetlerini satmadılar ve vakur duruşlarıyla hayata tutundular." dedi.

Mısri, Gazze'yi Yeniden İnşa Komisyonu'nun dokuzuncusunu Türkiye'de düzenlediği "Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı"nda konuştu.

Filistin halkının yaralarını sarmak için bir araya geldiklerini belirten Mısri, "Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize yardımcı olmak için yapılan bütün projelerin gerçekleştirilmesi için toplandık. Komisyonumuzun çok büyük sorumlulukları vardır. Sağlık, eğitim, altyapı, vakıflar, iskan gibi alanlarda projelerimizi gerçekleştirmek için kendimizi iyi anlatmamız lazım. Filistin'e doğan güneş olmamız ve yaraları sarmamız lazım." diye konuştu.

Mısri, komisyonun bütün imkanlarını Filistin için seferber ettiğini, siyonizmin karşısında durmak için bir araya geldiklerini vurguladı.