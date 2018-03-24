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Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Eski Ürdün Başbakanı Mısri: - "Siyonizmin zalim güçleri Gazze'yi olabildiğince daralttı, eğitim, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere halkı boğarak orayı bir açık hapishane haline getirdi. Dolayısıyla altyapı gibi alanlarda sıkıntılar yaşanıyor. Bütün baskılara rağmen Gazzeliler izzetlerini satmadılar ve vakur duruşlarıyla hayata tutundular"

İSTANBUL (AA) - Eski Ürdün Başbakanı Tahir Mısri, "Siyonizmin zalim güçleri Gazze'yi olabildiğince daralttı, eğitim, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere halkı boğarak orayı bir açık hapishane haline getirdi. Dolayısıyla altyapı gibi alanlarda sıkıntılar yaşanıyor. Bütün baskılara rağmen Gazzeliler izzetlerini satmadılar ve vakur duruşlarıyla hayata tutundular." dedi.

Mısri, Gazze'yi Yeniden İnşa Komisyonu'nun dokuzuncusunu Türkiye'de düzenlediği "Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı"nda konuştu.

Filistin halkının yaralarını sarmak için bir araya geldiklerini belirten Mısri, "Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize yardımcı olmak için yapılan bütün projelerin gerçekleştirilmesi için toplandık. Komisyonumuzun çok büyük sorumlulukları vardır. Sağlık, eğitim, altyapı, vakıflar, iskan gibi alanlarda projelerimizi gerçekleştirmek için kendimizi iyi anlatmamız lazım. Filistin'e doğan güneş olmamız ve yaraları sarmamız lazım." diye konuştu.

Mısri, komisyonun bütün imkanlarını Filistin için seferber ettiğini, siyonizmin karşısında durmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Kudüs'ün kalplerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Mısri, şöyle devam etti:

"Siyonizmin zalim güçleri Gazze'yi olabildiğince daralttı, eğitim, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere halkı boğarak orayı bir açık hapishane haline getirdi. Dolayısıyla altyapı gibi alanlarda sıkıntılar yaşanıyor. Bütün baskılara rağmen Gazzeliler izzetlerini satmadılar ve vakur duruşlarıyla hayata tutundular. Filistin bizlere muhabbet ve sevgiyle bakıyor. Bu nedenle bizler, herkes mesuliyetini bilmeli. Vatani bir görev olarak onlara destek olmalıyız. Bizler sizinle beraberiz ve sizleri asla bırakmayacağız. Size gelen bize de gelmiştir. Kuşatmayı yok edinceye kadar desteğimiz devam edecek."

Tahir Mısri, siyonizm yıkımına karşı oraları ihya etme görevlerinin olduğuna dikkati çekerek, verecekleri destekle tarihte yer alacaklarını söyledi.

Gazze'ye canlı bağlantı yapılan konferansa, 45 İslam ülkesinden 200 kişi katıldı.

Siyasiler, iş adamları ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı konferansın yarınki bölümünde Gazze'de gerçekleştirilecek projeler görüşülecek.

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