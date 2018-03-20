Gazze'ye 456 milyon avro yardım

BRÜKSEL (AA) - Gazze'de halkın içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefleyen su arıtma tesisi inşasında kullanılmak üzere 456 milyon avro yardım taahhüdünde bulunuldu.
Gazze'de merkezi su arıtma tesisinin açılmasının görüşüldüğü Filistin halkı donör koordinasyon grubu, olağan Geçici İrtibat Komitesi (AHLC) toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.
Filistin yönetimi ve AB'nin ortak başkanlığını yürüttüğü toplantıda, Gazze'de 456 milyon avroluk en büyük altyapı projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu proje kapsamında, Gazze halkına yıllık 55 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.
- "Proje Gazze halkının acil su ihtiyacını karşılayacak"
Projeye ilişkin açıklama yapan Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, "AB'nin 77,1 milyon avro ile katkı sunacağı proje, Gazze halkının acil su ihtiyacını karşılayacak." ifadelerini kullandı.
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da "Bu toplantı Gazze halkına umut mesajı göndermekte, uluslararası toplumun Gazze halkının acılarını göz ardı etmediğini ispatlamaktadır." diye konuştu.
- Türkiye, projeye en yüksek taahhütte bulunan ülke
Toplantıya katılan Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Filistin sorununa kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi için çabalarına devam ettiğini ve sorunun çözümünün ancak iki devlet temelinde sağlanabileceğini belirtti.
Kaymakcı ayrıca, Türkiye'nin her zaman mağdur Filistin halkının yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.
Türkiye'nin son yıllarda Filistin’e yaptığı yardımları anlatan Kaymakcı, Gazze Deniz Suyu Arıtma Tesisi Projesi için Türkiye'nin 11 milyon avro tutarındaki yardım taahhüdünü de duyurdu.
Komite toplantısına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 42 ülkeden delegasyon katıldı ve 8 kurum su arıtma tesisi projesine desteğini bildirdi.
Projenin gerçekleşmesi için gereken toplam miktarın ise 562,3 milyon avro olduğu belirtildi.
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