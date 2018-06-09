"Gazze'ye Hayat Ol" platformundan Gazzeli ailelere gıda yardımı

GAZZE (A) - Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.
AA muhabirine konuşan yardım dağıtım sorumlusu ve gönüllü çalışanı Ramazan Asliyye, "Gazze'ye Hayat Ol" platformunun ramazan ayı münasebetiyle Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda paketi dağıttığını söyledi.
Söz konusu paketlerde bir aile için gerekli olan temel gıda maddelerinin bulunduğunu aktaran Asliyye, bu yardımların Türk halkı tarafından Gazze Şeridin'de zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında içinde bulundukları zor ekonomik koşullarda sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek üzere gönderildiğini ifade etti.
Türkiye'de faaliyet gösteren "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, topladıkları bağışları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
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