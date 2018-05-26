"Gazze’ye özgürlük filosu" Almanya’da

BERLİN (AA) - Uluslararası Barış Bürosu Eş Başkanı Reiner Braun, "Benim için Gazze’ye ulaşan her filo önemli, çünkü bu muazzam bir sinyal olur. İnsanların sıkıştırıldığı dünyanın bu bölümünün unutulmadığına yönelik bir sinyal." dedi.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan "Gazze’ye özgürlük filosu", Kopenhag'dan sonra Almanya'nın Kiel kentine ulaştı.

Kiel kentinde filoyu ziyaret eden Braun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada filoya katılanlarla sohbet ettiğini belirterek, "Çok iyi görünüyorlar ve kendilerini iyi hissediyorlar. Güzel bir ekip. Kendi aralarında iyi anlaşıyorlar." dedi.

Filonun güzergah üzerinde durduğu yerlerde ziyaret edilmeleri gerektiğini ifade eden Braun, aynı zamanda aktivistlerin, uğradıkları yerlerde bölgedeki halka Gazze’deki duruma ilişkin bilgi vermelerini önemli bulduklarını kaydetti.

Braun, Filonun Gazze’ye ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Benim için Gazze’ye ulaşan her filo önemli, çünkü bu muazzam bir sinyal olur. İnsanların sıkıştırıldığı dünyanın bu bölümünün unutulmadığına yönelik bir sinyal." diye konuştu.