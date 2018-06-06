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"Gazze'ye Özgürlük Filosu" Brighton'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"na ait bir tekne, İngiltere'nin Brighton kentine ulaştı - Filonun "Özgürlük" adlı teknesi kentte destek gösterileriyle karşılandı

BRIGHTON (AA) - İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun "Özgürlük" adlı teknesi İngiltere'nin Brighton kentinde destek gösterisiyle karşılandı.

Ülkenin güneyindeki Brighton’a ulaşan ve kentte iki ayrı noktada bayraklar, pankartlar ve sloganlarla karşılanan "Özgürlük", filo eylemleri kapsamında İngiltere'ye gelen ilk tekne oldu.

Filonun organizatörlerinden Filistin kökenli İngiliz gazeteci Zaher Birawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filonun Gazze’de devam eden İsrail ablukasını delmeye yönelik önemli bir uluslararası girişim olduğunu söyledi.

Farklı topluluklardan İngiliz vatandaşları olarak Gazze'ye Özgürlük Filosu'na destek vermek için toplandıklarını belirten Birawi, "İngiliz hükümetinden İsrail'e destek vermeyi durdurmasını ve Filistin'in zulüm altındaki halkının yanında yer almasını istiyoruz." dedi.

Filoya ait teknelerin farklı rotalarda hareket halinde olduğunu aktaran Birawi, teknelerin İspanya'da buluşarak "Gazze'deki gayrimeşru ablukayı delmek için" yola birlikte devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "İngiltere'nin sorumluluğuna dikkati çekmek için bir fırsat"

Gazze'ye Özgürlük Filosu Koalisyon Sözcüsü James Godfrey de filoya ait bir teknenin İngiltere’ye ilk kez uğradığını dile getirdi.

Godfrey, "Bu, İngiltere hükümetinin Gazze’deki 2 milyon Filistinliye uygulanan ablukadaki sorumluluğuna dikkati çekmek için bir fırsat niteliğinde." değerlendirmesini yaptı.

Teknedeki aktivistler, Brighton’da düzenlenecek etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca yerel halka İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka hakkında bilgiler verecek. İsveç’ten yola çıkan bu teknenin cuma günü Brighton’dan Fransa’nın La Rochelle limanına hareket etmesi planlanıyor.

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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