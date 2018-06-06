"Gazze'ye Özgürlük Filosu" Brighton'da

BRIGHTON (AA) - İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"nun "Özgürlük" adlı teknesi İngiltere'nin Brighton kentinde destek gösterisiyle karşılandı.

Ülkenin güneyindeki Brighton’a ulaşan ve kentte iki ayrı noktada bayraklar, pankartlar ve sloganlarla karşılanan "Özgürlük", filo eylemleri kapsamında İngiltere'ye gelen ilk tekne oldu.

Filonun organizatörlerinden Filistin kökenli İngiliz gazeteci Zaher Birawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filonun Gazze’de devam eden İsrail ablukasını delmeye yönelik önemli bir uluslararası girişim olduğunu söyledi.

Farklı topluluklardan İngiliz vatandaşları olarak Gazze'ye Özgürlük Filosu'na destek vermek için toplandıklarını belirten Birawi, "İngiliz hükümetinden İsrail'e destek vermeyi durdurmasını ve Filistin'in zulüm altındaki halkının yanında yer almasını istiyoruz." dedi.

Filoya ait teknelerin farklı rotalarda hareket halinde olduğunu aktaran Birawi, teknelerin İspanya'da buluşarak "Gazze'deki gayrimeşru ablukayı delmek için" yola birlikte devam edeceklerini sözlerine ekledi.