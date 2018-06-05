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"Gazze’ye Özgürlük Filosu" Rotterdam’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

İsveçli eski milletvekili Jan Strömdahl: - "Yolculuk, bazı sıkıntılarla karşılaştığımız için biraz zor geçiyor ama hedefimiz yol güzergahında karşılaştığımız kişilerin daha fazla ilgisini çekmek ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasıdır" - Aktivist Karen Sanfridson: - "İsrail'in tekneleri Gazze'ye yaklaştıracaklarını düşünmüyorum. Benim için önemli ve yeterli olan yol güzergahındaki uğradığımız ülkelerdeki insanları etkilemek"

ROTTERDAM (AA) - İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan "Gazze’ye Özgürlük Filosu"nun "Falestina" (Filistin) ve "Mairead" (Barış Nobel Ödülü sahibi Mairead Maguire) isimlerini taşıyan tekneleri, Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaştı.

"Falestina" adlı teknede bulunan İsveçli eski milletvekili Jan Strömdahl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gemiyle çok sayıda ülkeden geçtiklerini belirterek, "Yolculuk bazı sıkıntılarla karşılaştığımız için biraz zor geçiyor ama hedefimiz yol güzergahında karşılaştığımız kişilerin daha fazla ilgisini çekmek ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasıdır." dedi.

Gemici olduğu için etkinliğe gönüllü başvurduğunu ifade eden Strömdahl, Filistin ve benzer ülkelerin özgür olması gerektiğini düşündüğü için onlarla dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye ulaşmalarına izin vermeyeceğini düşündüğünü belirten Strömdahl, "İsrail er yada geç kabullenmesi gerekir. İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz ve fikrimizi belirteceğiz. Bizim mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi göstermemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Strömdahl, İsveçli olarak ülkelerine ait bir gemi ile yolculuk yapmalarının kendileri için özel olduğuna vurgulayarak, "Ülke olarak Filistin'i tanıdıktan sonra artık somut ve gerçek anlamda bir şey yaptığımızı göstermemiz gerektiği için 'Falestina' ve 'Mairead' adlı gemileri Filistinli gençlere ve balıkçılara bağışlayacağız." diye konuştu.

Gemideki aktivist Karen Sanfridson da hedeflerinin dışında kendisi için önemli olanın Gazze şeridindeki Filistinlilerle tanışarak onlara ne yaptıklarını göstermek olduğunu söyledi.

Sanfridson, İsrail'in olası engellemelerine karşı nasıl davranmaları gerektiği yönünde yolculuk sırasında eğitim alacaklarını belirterek, "İsrail'in tekneleri Gazze'ye yaklaştıracaklarını düşünmüyorum. Benim için önemli ve yeterli olan yol güzergahındaki uğradığımız ülkelerdeki insanları etkilemek." dedi.

Uğradıkları ülkelerdeki ilgi ve alakadan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Sanfridson, "Ulaştığımız ülkelerde çok iyi karşılandığımız için çok mutluyuz. Dün akşam ulaştığımız bir yerde bizi arabalarla karşılayarak bir organizenin iftar yemeğine götürdüler." diye konuştu.

Sanfridson, iki tekneyle özellikle Hollanda nehirlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı birçok kez gecikme yaşadıklarını ve diğer ülkelere planladıkları zamanda ulaşamadıklarını kaydetti.

"Falestina" ve "Mairead" tekneleri bugün geldikleri Rotterdam'dan, bir sonraki durakları olan Belçika'nın Brüksel kentine bir grup tarafından uğurlandı.

"Al Awda" (Geri dönüş) ve "Hurriyah" (Hürriyet) tekneleri de bir sonraki durakları İngiltere için hafta sonu Amsterdam'dan ayrılmıştı.

Filodaki aktivistler, güzergahlarında durdukları limanlarda İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka hakkında bilgileri yerel halkla paylaşıyor.

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası kara sularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze özgürlük filosu Hollanda mavi marmara

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