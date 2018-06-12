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Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için protesto gösterisi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için protesto gösterisi düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup, Filistin yönetimi tarafından İsrail ablukası altında bulunan Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için protesto gösterisi düzenledi.

Ramallah şehrinde toplanan grup, geçen yıldan bu yana Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasını talep etti.

Gazze'deki insani duruma dikkat çeken pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık slogan atarak yaptırımların bir an önce son bulmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan Ömer Asaf adlı gösterici, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Rami el-Hamdallah'tan Gazze'ye uygulanan yaptırımlara son vermeleri çağrısı yaptı.

Asaf, Filistin halkı arasındaki birliğin yeniden sağlanması için Gazze'ye uygulanan yaptırımların son bulmasının gerektiğini dile getirdi.

Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin

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