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GBC’den Tahmazoğlu’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:53 | Son Güncelleme

GBC Başkanı Arif Kurt ve Yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret etti.Gaziantep Basın Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti.

GBC’den Tahmazoğlu’na ziyaret

GBC Başkanı Arif Kurt ve Yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Gaziantep Basın Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, yapılacak projeler hakkında istişarede bulunuldu.
Ziyaret BBC Başkanı Arif Kurt’un Mehmet Tahmazoğlu’na hediye takdim etmesiyle sona erdi.

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