Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 5,5 aylık ikiz yavrulara gebe karaca, köpeklerden kaçarken tellere takılıp, yaralandı. Karacanın vücudunda oluşan kesiklere 32 dikiş atıldı. Arıt köyündeki ormanlıkta avcılara ait köpekler tarafından sabah saatlerinde kovalanan 6 yaşındaki karaca, tellere takılarak, yaralandı. Yaralı karacayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, kent merkezindeki veteriner Tolga Kandıralı'ya getirilen karacanın röntgeni ve ultrasonu çekildi. Karacanın ikizlere gebe olduğu tespit edilirken, bu durumun ender görüldüğü belirtildi. 5,5 aylık gebe karacanın 15 gün sonra doğum yapacağı anlaşıldı. Veteriner Kandıralı, ikiz yavruların durumunun iyi olduğunu belirlemesinin ardından karacaya sakinleştirici vererek, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kesiklere 32 dikiş attı. Karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Tolga Kandıralı, "Karaca 6 yaşında, buraya geldiğinde vücudunun çoğu yerinde kesikler vardı. Ultrasonuna ve röntgenine baktığımızda ikiz gebe olduğunu tespit ettik. Yavruların durumları çok iyi, kalp atışları her şeyi normal, vücudundaki kesiklere 32 dikiş attık. Yavrular 15 sonra dünyaya gelecek. Karacanın bu aylarda doğum zamanları vatandaşlarımız ve avcılarımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum. Karacayı, Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Karacanın ikiz gebe olması bizi çok sevindirdi" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisi tamamlanan karacayı bakımı için Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

