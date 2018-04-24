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Gebze Belediyesi’nden Eskhisar Sahili’nde dekoratif peyzaj çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından Eskihisat Sahili’nde peyzaj çalışması gerçekleştirildi.Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Eskihisar Sahili’ne yeni bir görünüm kazandıran dekoratif çalışmalar gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi’nden Eskhisar Sahili’nde dekoratif peyzaj çalışması

Gebze Belediyesi tarafından Eskihisat Sahili’nde peyzaj çalışması gerçekleştirildi.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Eskihisar Sahili’ne yeni bir görünüm kazandıran dekoratif çalışmalar gerçekleştirildi. Sahili baştan başa mevsim çiçekleri ile donatan ekipler, sahilin estetik bir görünüm kazanmasını sağladı.
Evlenecek çiftlerin özellikle fotoğraf çekimi için tercih ettikleri Eskihisar Sahili’ndeki kalp görünümlü çiçeklerle bezenmiş dekor, fotoğrafçılar ve fotoğraf çektiren çiftlerin büyük beğenisini kazandı. Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını söyleyen Gebzeliler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Eskihisar Sahili’nde gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ettiler.

Gebze Belediyesi’nden Eskhisar Sahili’nde dekoratif peyzaj çalışması

Gebze Belediyesi’nden Eskhisar Sahili’nde dekoratif peyzaj çalışması

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