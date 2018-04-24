Gebze Belediyesi’nden Eskhisar Sahili’nde dekoratif peyzaj çalışması

Gebze Belediyesi tarafından Eskihisat Sahili’nde peyzaj çalışması gerçekleştirildi.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Eskihisar Sahili’ne yeni bir görünüm kazandıran dekoratif çalışmalar gerçekleştirildi. Sahili baştan başa mevsim çiçekleri ile donatan ekipler, sahilin estetik bir görünüm kazanmasını sağladı.
Evlenecek çiftlerin özellikle fotoğraf çekimi için tercih ettikleri Eskihisar Sahili’ndeki kalp görünümlü çiçeklerle bezenmiş dekor, fotoğrafçılar ve fotoğraf çektiren çiftlerin büyük beğenisini kazandı. Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını söyleyen Gebzeliler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Eskihisar Sahili’nde gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ettiler.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum