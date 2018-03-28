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Gebze Belediyesi’nden okullara 20 bin kitap

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen törenle Gebze’deki okullara 20 bin kitap hediye edildi.Gebze Belediyesi tarafından Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen Gebze Kültür Merkezi’ndeki (GKM) programda Gebze’deki okullara 20 bin kitap hediye edildi.

Gebze Belediyesi’nden okullara 20 bin kitap

Gebze Belediyesi tarafından Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen törenle Gebze’deki okullara 20 bin kitap hediye edildi.
Gebze Belediyesi tarafından Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen Gebze Kültür Merkezi’ndeki (GKM) programda Gebze’deki okullara 20 bin kitap hediye edildi. GKM’de düzenlenen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın başında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan eğitime verdiği desteklerden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ekibine teşekkür etti.
Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Kütüphaneler bilgilerin saklandığı ve insanların istedikleri zaman istifade edebildikleri alanlar. Gebze Belediyesi olarak Gebze’deki kütüphane sayımızı arttırıyoruz. Bilim sanat merkezlerimizdeki kütüphanelerimizin yanı sıra Kent Meydanına da Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel bir kütüphane açacağız. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na eğitime verdikleri önemden ötürü de teşekkür ediyorum. Kitap okumak çok önemi. Teknoloji sayesinde telefon ve tabletlerden bile kitap okuyabiliyoruz. Fakat hiçbir zaman gerçek kitap okumanın hazzını asla vermez. Bu anlamda okullarımıza kitaplar hediye ediyoruz. Bugün 20 bin kitap sizlerle buluşacak. 2018 yılı içerisinde okullara hediye ettiğimiz kitap sayısı 37 bini aşmış olacak. Geleceğimiz teminatı siz gençlersiniz ve sizlerin eğitimleri için iyi yetişmeniz için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.
Gebze Belediyesi olarak eğitim alnında birçok projeye imza attıklarını söyleye Başkan Köşker, “Anaokulu Üniversitemizde 4-5 yaşındaki çocuklarımız alıp İngilizce, sanat, spor gibi alanlarda eğitiyoruz. Daha sonrasında Güzel Gelecek Akademisi’nde 16 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Ve son olarak 41 Genç 41 Gelecek projemiz kapsamında geleceğin liderlerinin yetişmesi noktasında gençlerimize destek oluyoruz. Üniversite hazırlık, üniversite ve sonrası dönemde kendilerine yardımcı oluyoruz. Eğitim alanın projelerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.
Selamlama konuşmalarının ardından 42 ilköğretim okulu, 40 orta okul, 22 lise ve 6 imam hatip orta okulu ve lisesine olmak üzere özel olarak hazırlanan İngilizce ve Arapça destek kitapları ve çeşitli nitelikteki kitaplar Başkan Köşker ve ilçe protokolü tarafından okulların idarecilerine teslim edildi.

Gebze Belediyesi’nden okullara 20 bin kitap

Gebze Belediyesi’nden okullara 20 bin kitap

Gebze Belediyesi’nden okullara 20 bin kitap

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