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Gebze-Darıca metro hattının ihalesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

Sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapılacak metro hattının ihalesinde 6 konsorsiyum zarf verdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek Gebze-Darıca metrosunun inşaat, elektromekanik sistemler temini ve montaj ile işletmeye alma ihalesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel'in başkanlığında yapılan ihalede, şubat ayında yapılan ön yeterlilik ihalesini geçen 13 konsorsiyumdan 6'sı zarf gönderdi.

İşin yaklaşık maliyeti 2 milyar 797 milyon 169 bin lira olan ihalede, en düşük teklifi 2 milyar 488 milyon 489 bin lirayla Meting Raylı Sistem, Met-Gün İnşaat, Eze İnşaat ve Gökçe İnşaat ortaklığı sundu.

Öte yandan, teklif veren konsorsiyumdan biri, teminat belgesi tarihinin süresinin yetersiz olması nedeniyle ihale dışı kalırken, 2 ortaklık da teşekkür ederek ihaleden çekildi.

İhale komisyonunun teklifi kabul edilen 3 konsorsiyumun dosyalarını incelemesinin ardından Gebze-Darıca metro hattı yapım işini kazanan firma açıklanacak.

- Sürücüsüz metro

İstanbul metrosuyla entegre olacak Gebze-Darıca metro hattı, 15,6 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak. Yer tesliminden 52 ay sonra hizmete alınması planlanan hat tamamlandığında Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak.

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Bin 80 yolcu kapasiteli 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metronun kullanılacağı hattı, sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak.

Yüzde 94'ü yer altından işleyecek hattın 14,7 kilometresi tünel, 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve hızlı tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze metrosu ihale Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

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