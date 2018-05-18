Gebze-Darıca metro hattının ihalesi yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek Gebze-Darıca metrosunun inşaat, elektromekanik sistemler temini ve montaj ile işletmeye alma ihalesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel'in başkanlığında yapılan ihalede, şubat ayında yapılan ön yeterlilik ihalesini geçen 13 konsorsiyumdan 6'sı zarf gönderdi.

İşin yaklaşık maliyeti 2 milyar 797 milyon 169 bin lira olan ihalede, en düşük teklifi 2 milyar 488 milyon 489 bin lirayla Meting Raylı Sistem, Met-Gün İnşaat, Eze İnşaat ve Gökçe İnşaat ortaklığı sundu.

Öte yandan, teklif veren konsorsiyumdan biri, teminat belgesi tarihinin süresinin yetersiz olması nedeniyle ihale dışı kalırken, 2 ortaklık da teşekkür ederek ihaleden çekildi.

İhale komisyonunun teklifi kabul edilen 3 konsorsiyumun dosyalarını incelemesinin ardından Gebze-Darıca metro hattı yapım işini kazanan firma açıklanacak.

- Sürücüsüz metro

İstanbul metrosuyla entegre olacak Gebze-Darıca metro hattı, 15,6 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak. Yer tesliminden 52 ay sonra hizmete alınması planlanan hat tamamlandığında Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak.